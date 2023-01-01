WebCatalog
zcal

zcal

zcal.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde zcal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Planlamayı yeniden kişisel hale getiren yeni nesil ÜCRETSİZ Calendly ve doodle anket alternatifi. Bire bir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için mükemmel zamanı bulun.

Web Sitesi: zcal.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, zcal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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