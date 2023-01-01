Sonunda, gizliliğinizi ciddiye alan, sınırsız sayıda cihazla senkronize edilen (ücretsiz) ve not almayı yeniden kolaylaştıran, Evernote'a çok daha iyi bir not alternatifi.

Web Sitesi: notesnook.com

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