Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretken Yapay Zeka araçları Sales Co-Pliot ve Analytics Co-Pliot, anlık analizler ve derinlemesine içgörülerle etkin ve yüksek kaliteli satış yaklaşımlarını mümkün kılıyor. CRM'lerin çoğunluğu öncelikli olarak B2B kullanım durumları için oluşturulmuştur ve B2C ve B2B2C işletmeleri için etkili bir şekilde uyum sağlamakta başarısız olmaktadır. Modern B2C satışlarının yüksek hızı ve hacmi, dinamik pazar ortamlarına hızla uyum sağlamak için çevik satış yönetimine olanak tanıyan entegre bir satış platformunu gerektirir.

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