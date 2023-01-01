WebCatalog
8x8 Work

8x8 Work

work.8x8.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 8x8 Work çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

8x8 Work ile nerede olursanız olun müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun. Telefon görüşmesinden sohbete ve ekran paylaşımına doğal bir şekilde geçiş yapın.

Web Sitesi: 8x8.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 8x8 Work ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Liveweb

Liveweb

app.liveweb.io

Pausly

Pausly

pausly.app

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Coding Ninjas

Coding Ninjas

codingninjas.com

Fishbowl

Fishbowl

fishbowlapp.com

Crucial Human

Crucial Human

id.crucialhuman.com

Toky

Toky

app.toky.co

Kenect

Kenect

app.kenect.com

Kustomer

Kustomer

kustomerapp.com

Flip

Flip

flip.com

Median

Median

app.hellomedian.com

Deskmy

Deskmy

dashboard.deskmy.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası