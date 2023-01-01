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Kustomer

Kustomer

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Web Sitesi: kustomer.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kustomer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Müşteri Hizmetlerinde En Beğenilen CRM ile Büyüyün. Müşterilerinizin e-posta, telefon, sohbet, sosyal ve mesajlaşma uygulamalarında istediği yerde daha hızlı, daha zengin ve erişilebilir olan birleşik bir müşteri deneyimi sunun.

Web Sitesi: kustomer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kustomer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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