Evercast, yaratıcılar tarafından yaratıcılar için oluşturulan ilk gerçek zamanlı işbirliği platformudur. Video konferansı, HD canlı akışı ve tam spektrumlu sesi tek bir web tabanlı platformda birleştirir. Evercast'in yayın yapmak için yalnızca bir bilgisayar ve yazılıma ihtiyacı olması nedeniyle, büyük ve küçük ekipler arasında üretimin tüm aşamalarında kolaylıkla benimsenebilir. Kullanıcılar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar her türlü yaratıcı iş akışını (sette canlı kameralar, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools vb.) ultra düşük gecikme süresi ve tavizsiz kaliteyle güvenli bir şekilde aktarabilirler. Yaratıcı işbirliğini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanan özelliklerle Evercast, omuz omuza oturan bir ekibin kolaylığını ve üretkenliğini yansıtan bir dijital deneyim sunuyor. Bugüne kadar Evercast, tüm büyük film/televizyon stüdyoları ve OTT sağlayıcılarının yanı sıra sektör lideri oyun şirketleri ve reklam ajansları tarafından yüzlerce yapımda kullanıldı.

Web Sitesi: evercast.us

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