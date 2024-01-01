Evercast

Evercast

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Web Sitesi: evercast.us

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Evercast, yaratıcılar tarafından yaratıcılar için oluşturulan ilk gerçek zamanlı işbirliği platformudur. Video konferansı, HD canlı akışı ve tam spektrumlu sesi tek bir web tabanlı platformda birleştirir. Evercast'in yayın yapmak için yalnızca bir bilgisayar ve yazılıma ihtiyacı olması nedeniyle, büyük ve küçük ekipler arasında üretimin tüm aşamalarında kolaylıkla benimsenebilir. Kullanıcılar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar her türlü yaratıcı iş akışını (sette canlı kameralar, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools vb.) ultra düşük gecikme süresi ve tavizsiz kaliteyle güvenli bir şekilde aktarabilirler. Yaratıcı işbirliğini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanan özelliklerle Evercast, omuz omuza oturan bir ekibin kolaylığını ve üretkenliğini yansıtan bir dijital deneyim sunuyor. Bugüne kadar Evercast, tüm büyük film/televizyon stüdyoları ve OTT sağlayıcılarının yanı sıra sektör lideri oyun şirketleri ve reklam ajansları tarafından yüzlerce yapımda kullanıldı.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: evercast.us

Yasal Uyarı: WebCatalog, Evercast ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Google Meet

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Skype

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TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

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Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

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StreamElements

StreamElements

streamelements.com

NZ On Screen

NZ On Screen

nzonscreen.com

Viloud

Viloud

viloud.tv

AMC

AMC

amc.com

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Google Home

Google Home

home.google.com

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