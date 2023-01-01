WebCatalog
MagellanTV

MagellanTV

magellantv.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MagellanTV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hayat boyu öğrenenler için ilk belgesel yayın platformu. İzlemeye değer bir televizyon. İOS, Android, Amazon Fire TV, Roku ve web'de yayın yapın.

Web Sitesi: magellantv.com

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