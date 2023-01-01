Amazon.com, Inc., Seattle, Washington merkezli bir Amerikan çok uluslu teknoloji şirketidir. Amazon, e-ticaret, bulut bilişim, dijital akış ve yapay zekaya odaklanıyor. Google, Apple ve Facebook ile birlikte Büyük Dört teknoloji şirketinden biri olarak kabul ediliyor. Dünyanın en değerli markası olmasının yanı sıra "dünyanın en etkili ekonomik ve kültürel güçlerinden biri" olarak da anılmaktadır. Amazon, teknolojik yenilik ve kitlesel ölçek yoluyla köklü endüstrileri alt üst etmesiyle tanınmaktadır. Gelir ve piyasa değeri ile ölçülen, dünyanın en büyük çevrimiçi pazarı, yapay zeka yardımcı sağlayıcısı, canlı yayın platformu ve bulut bilişim platformudur. Amazon, gelir bakımından dünyanın en büyük İnternet şirketidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci özel işverendir ve dünyanın en değerli şirketlerinden biridir. Amazon, 5 Temmuz 1994'te Jeff Bezos tarafından Bellevue, Washington'da kuruldu. Şirket, kitaplar için çevrimiçi bir pazar yeri olarak başladı ancak elektronik, yazılım, video oyunları, giyim, mobilya, yiyecek, oyuncak ve mücevher satacak şekilde genişledi. Amazon, 2015 yılında piyasa değeri açısından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en değerli perakendeci olarak Walmart'ı geride bıraktı. Amazon, 2017 yılında Whole Foods Market'i 13,4 milyar ABD doları karşılığında satın alarak Amazon'un fiziksel bir perakendeci olarak ayak izini önemli ölçüde artırdı. Bezos, 2018'de iki günlük teslimat hizmeti Amazon Prime'ın dünya çapında 100 milyon aboneyi aştığını duyurdu. Amazon, Prime Video, Amazon Music, Twitch ve Audible yan kuruluşları aracılığıyla indirilen video, müzik ve sesli kitapların dağıtımını ve akışını gerçekleştiriyor. Amazon'un ayrıca bir yayın kolu olan Amazon Publishing, bir film ve televizyon stüdyosu, Amazon Studios ve bir bulut bilişim yan kuruluşu olan Amazon Web Services bulunmaktadır. Kindle e-okuyucular, Fire tabletler, Fire TV ve Echo cihazları dahil olmak üzere tüketici elektroniği üretiyor. Ayrıca Amazon satın almaları arasında Ring, Twitch, Whole Foods Market ve IMDb de yer alıyor. Çeşitli tartışmaların yanı sıra şirket, teknolojik gözetimin aşırı kullanımı, aşırı rekabetçi ve zorlu çalışma kültürü, vergiden kaçınma ve rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle eleştirildi.

Web Sitesi: amazon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amazon.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.