Xilinx (artık AMD'nin bir parçası) FPGA'nın, programlanabilir SoC'lerin mucidi ve şimdi ACAP & sektördeki en dinamik işleme teknolojisini sunuyor.

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