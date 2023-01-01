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The Roku Channel

The Roku Channel

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Roku, Ekim 2017'de cihazlarında kendi yayın kanalını başlattı. Reklam destekli ancak ücretsizdir. Lisanslı içeriği Lionsgate, MGM, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros., Disney ve Universal gibi stüdyoların yanı sıra Roku kanalı içerik yayıncıları American Classics, FilmRise, Nosey, OVGuide, Popcornflix, Vidmark'ın filmleri ve TV şovlarını içerir. ve YuYu. İçerik sağlayıcılarla reklam geliri paylaşım modeli uyguluyor. 8 Ağustos 2018'de Roku Kanalı internette de kullanıma sunuldu. Roku ayrıca, ana menünün üst bölümü olarak kullanıcıların ortaklarından gelen program ve filmlerin doğrudan akışına erişebilecekleri "Öne Çıkanlar" bölümünü de ekledi.

Web Sitesi: roku.com

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