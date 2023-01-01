Supernormal, parmağınızı bile kıpırdatmadan muhteşem toplantı notları oluşturmanıza yardımcı olur. Olağanüstü yapay zeka, Google Meet için toplantı notlarını otomatik olarak yazıya döker ve yazar. Her toplantıda beş ila on dakika ayırın. Google Drive, Notion, Quip, Slack, Hubspot, Salesforce ve daha fazlasıyla anında paylaşılabilir.

Web Sitesi: supernormal.com

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