WebCatalog
Supernormal

Supernormal

supernormal.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Supernormal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Supernormal, parmağınızı bile kıpırdatmadan muhteşem toplantı notları oluşturmanıza yardımcı olur. Olağanüstü yapay zeka, Google Meet için toplantı notlarını otomatik olarak yazıya döker ve yazar. Her toplantıda beş ila on dakika ayırın. Google Drive, Notion, Quip, Slack, Hubspot, Salesforce ve daha fazlasıyla anında paylaşılabilir.

Web Sitesi: supernormal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Supernormal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Sembly

Sembly

sembly.ai

viable

viable

askviable.com

Glue Loyalty

Glue Loyalty

glueloyalty.com

Troops

Troops

troops.ai

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

Colibri.ai

Colibri.ai

colibri.ai

CHARMA

CHARMA

charma.com

tl;dv

tl;dv

tldv.io

AddEvent

AddEvent

addevent.com

atSpoke

atSpoke

askspoke.com

Witful

Witful

witful.com

Momentum

Momentum

momentum.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası