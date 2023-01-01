Spinach.io
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Web Sitesi: spinach.io
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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Spinach.io helps dev teams build healthier meeting habits, starting with their daily standup. — Prep async for standup — Give sharper updates — Become better listeners — Automatic notes sent to Slack — Get time back every day!
Web Sitesi: spinach.io
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