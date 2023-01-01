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Alternatifler - Slack

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, S...

Google Chat

Google Chat

workspace.google.com

Google Chat, rakipler Slack ve Microsoft Teams'e benzer şekilde doğrudan mesajlar ve ekip sohbet odaları sağlayan ve ayrıca G Drive içerik paylaşımına (Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Google Slaytlar) izin veren bir grup mesajlaşma işlevi sağlayan, Google tarafından ekipler için geliştirilmiş ...

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Verilerinizin tam kontrolünü sağlayan bir İletişim Merkezi ile liderlik edin. Hepsi tek bir platformda: ekip işbirliği, çok kanallı etkileşim, DevOps ve ChatOps.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost, dosya paylaşımı, arama ve entegrasyonlara sahip, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılabilen bir çevrimiçi sohbet hizmetidir. Kuruluşlar ve şirketler için dahili bir sohbet olarak tasarlanmıştır ve çoğunlukla kendisini Slack ve Microsoft Teams'e açık kaynaklı bir alternatif olarak paza...

Threads

Threads

threads.com

Tekrarlanan toplantıyı iptal edin. Threads, odaklanmış tartışmaların ve kararların alındığı modern bir çalışma forumudur.

Twist

Twist

twist.com

Twist ekip iletişimini daha az kaotik hale getiriyor. Ekip çalışmasını düzenli, konuyla ilgili ve bulunması kolay (sonsuza kadar) tutan bir Slack alternatifi. Todoist'in yaratıcıları Doist'ten.

Quill

Quill

quill.chat

Quill, bir ekip veya grupla mesaj göndermenin en iyi yoludur. Üretkenlik ve odaklanma için tasarlanan Quill, bildirimleri azaltır, konuşmaları başlıklar halinde toplar ve önünüzden çekilir; böylece en iyi yaptığınız işe geri dönebilirsiniz.

Ryver

Ryver

ryver.com

TEK BİR UYGULAMADA tüm ekibinizle işbirliği yaparak daha fazlasını yapın ve paradan tasarruf edin. Grup sohbeti + görev yöneticisi + sesli ve görüntülü aramalar. Bugün ücretsiz başlayın!

Flock

Flock

flock.com

En iyi ekip iletişimi uygulaması ve çevrimiçi işbirliği platformu olan Flock, ekip mesajlaşması, proje yönetimi ve verimliliği artıran ve yürütme hızını artıran diğer harika özelliklerle birlikte gelir.

Chanty

Chanty

chanty.com

Ekibinizi süper üretken hale getirecek sınırsız mesaj geçmişi, güçlü özellikler ve uygulamalarla hepsi bir arada ekip işbirliği aracınız Chanty'ye katılın

Pumble

Pumble

pumble.com

Ücretsiz takım sohbeti uygulaması. E-postayı değiştirin ve iş arkadaşlarınızla daha verimli bir şekilde işbirliği yapın. Sınırsız kullanıcı ve mesaj geçmişi, sonsuza kadar ücretsiz.

Flowdock

Flowdock

flowdock.com

CA Flowdock, tüm konuşmalarınızı, çalışma öğelerinizi ve araçlarınızı tek bir yere getirir. Ekipler, konumlar ve saat dilimleri genelinde işe öncelik verin, sorunları çözün, arama yapın ve organize edin.

Brosix

Brosix

brosix.com

Ekip iletişimini ve üretkenliğini artıran şirketler ve kuruluşlar için Sohbet Uygulaması. En iyi işbirliği özelliklerinin tek bir pakette sunulması.

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