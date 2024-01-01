Note-Taking Software - En Popüler Uygulamalar

Matilda Workspace

matilda.io

Modern Ekipler için Tamamen Yeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine, ve müşt...