Notlarınıza değil, toplantılarınıza odaklanın. Dahili ve müşteri toplantıları için akıllı yapay zeka ile katılmayı, kaydetmeyi ve not almayı otomatikleştirin.

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