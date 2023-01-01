WebCatalog
Video Highlight

Video Highlight

videohighlight.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Video Vurgulama, videoları özetlemenin ve not almanın en hızlı yoludur. Video Vurgulama - AI Video Özetleme ve Not Alma Aracı. Videoları hızlı bir şekilde özetleyin ve not alın.

Web Sitesi: videohighlight.com

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