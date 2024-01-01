OverQuota, satış toplantılarını geliştirmek ve satış performansını artırmak için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcıların daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olmak için satış toplantıları sırasında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. OverQuota ile kullanıcılar, hazırlığı sağlamak için en iyi satış uygulamalarını içeren şablonları kullanarak toplantı planları oluşturabilir. Toplantı sırasında araç, yapay zeka destekli yardım sunarak itirazları yönlendirmeye yönelik bilgiler sağlıyor ve anlaşmayı tamamlama şansını artırmak için etkili konuşma kanalları sunuyor. OverQuota ayrıca not almayı otomatik hale getirerek konuşmadaki önemli ayrıntıları yakalıyor ve bunları toplantı planına uygun notlar halinde özetliyor. Bu özellik, manuel not alma ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf sağlar ve kullanıcıların konuşmaya odaklanmasına olanak tanır. OverQuota, toplantı sonrasında tek tıkla çözüm sunarak müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminin güncellenmesi işini kolaylaştırıyor. Bu, birden fazla tarayıcı sekmesine ve notlardan sıkıcı kopyalayıp yapıştırma ihtiyacını ortadan kaldırır, süreci kolaylaştırır ve doğru ve etkili CRM güncellemeleri sağlar. OverQuota, değerli bilgiler sağlamak, üretkenliği artırmak ve genel satış performansını iyileştirmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanarak satış süreçlerini dönüştürmeyi amaçlıyor.

Web Sitesi: overquota.ai

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