Apploi, sağlık hizmeti işletmelerinin adayları bulmak ve çekmek için iş ilanlarını birden fazla iş ilanında paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir başvuru takip çözümüdür. Platform, yöneticilerin görüşmeleri planlamasını, notlar oluşturmasını ve birleşik bir arayüz üzerinden işe alım evraklarını otomatikleştirmesini sağlar. Sistem, yöneticilerin teklif mektuplarını güncellemesine, sertifikasyonun sona erme tarihlerini izlemesine, LPN lisanslarını doğrulamasına, adayları otomatik olarak taramasına ve iş sonrası performans ölçümlerini analiz etmesine olanak tanır.

Web Sitesi: hire.apploi.com

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