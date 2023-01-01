WebCatalog
Apploi

Apploi

hire.apploi.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Apploi, sağlık hizmeti işletmelerinin adayları bulmak ve çekmek için iş ilanlarını birden fazla iş ilanında paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir başvuru takip çözümüdür. Platform, yöneticilerin görüşmeleri planlamasını, notlar oluşturmasını ve birleşik bir arayüz üzerinden işe alım evraklarını otomatikleştirmesini sağlar. Sistem, yöneticilerin teklif mektuplarını güncellemesine, sertifikasyonun sona erme tarihlerini izlemesine, LPN lisanslarını doğrulamasına, adayları otomatik olarak taramasına ve iş sonrası performans ölçümlerini analiz etmesine olanak tanır.

Web Sitesi: hire.apploi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apploi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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