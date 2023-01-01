WebCatalog
StaffCV

StaffCV

app.bfound.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde StaffCV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yeni nesil için kariyer siteleri. BAŞVURU TAKİBİ - Mobil uyumlu ve kullanımı basit, modern, güzel işe alım araçları. Sıfır BT katılımıyla hızlı uygulama. KARİYER WEB SİTESİ - Kendi içerik yönetim sisteminiz, güçlü SEO'nuz, yetenek topluluklarınız, iş uyarıları, blog yazma, etkileşimli iş haritası, ATS entegrasyonu ile kontrolün sizde olmasını sağlayan güzel işveren markası web sitesi.

Web Sitesi: bfound.net

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