İşe Alma Uzmanları ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri için İşe Alma Yazılımı. Kuruluş çapında bir başvuru takip sistemi olan StaffingSoft, küresel çapta adayların, çalışanların ve dış tedarikçilerin yetenek alımını, elde tutulmasını ve yönetimini etkili bir şekilde entegre eden ve kolaylaştıran eksiksiz bir araç paketi sunar. Verimliliğinizi ve büyümenizi kolaylaştırmak için bizimle uzun vadeli bir ortaklık kurma fırsatına sahip olacaksınız.

Web Sitesi: recruiter.staffingsoft.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, StaffingSoft ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.