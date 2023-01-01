WebCatalog
PeopleCloud

PeopleCloud

hrm.people-cloud.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PeopleCloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

People Cloud, çok ihtiyaç duyduğunuz İK araçlarını entegre eden bulut yazılımıdır. Beşeri sermayenin ve bordronun cezbedilmesi, değerlendirilmesi, elde tutulması, geliştirilmesi süreçlerinin aynı sistemde merkezileştirilmesi. TÜM insan kaynakları süreçlerinin yönetimini daha verimli hale getiren, şirketlere tasarruf ve verimlilik kazandıran bir platformuz.

Web Sitesi: hrm.people-cloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PeopleCloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Dayforce

Dayforce

dayforcehcm.com

StaffingSoft

StaffingSoft

recruiter.staffingsoft.com

Talexio

Talexio

account.talexiohr.com

Standuply

Standuply

app.standuply.com

HRappka

HRappka

app.hrappka.pl

50skills

50skills

admin.50skills.com

AanyaHR

AanyaHR

app.aanyahr.com

SuccessFactors

SuccessFactors

account.sap.com

Appraisal Smart

Appraisal Smart

appraisal-smart.com

PeopleHum

PeopleHum

portal.peoplehum.com

Subscribe-HR

Subscribe-HR

subscribe-hr.com

Paylocity

Paylocity

access.paylocity.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası