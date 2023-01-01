People Cloud, çok ihtiyaç duyduğunuz İK araçlarını entegre eden bulut yazılımıdır. Beşeri sermayenin ve bordronun cezbedilmesi, değerlendirilmesi, elde tutulması, geliştirilmesi süreçlerinin aynı sistemde merkezileştirilmesi. TÜM insan kaynakları süreçlerinin yönetimini daha verimli hale getiren, şirketlere tasarruf ve verimlilik kazandıran bir platformuz.

Web Sitesi: hrm.people-cloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PeopleCloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.