Yetenek edinme çözümümüz, kuruluşunuzun kaliteli yetenekleri bulmasına, izlemesine ve değerlendirmesine yardımcı olur, böylece daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde bağlı, yüksek performanslı bir iş gücü oluşturabilirsiniz. Bu güçlü çözüm, kağıtsız bir insan sermayesi yönetimi (HCM) ortamını desteklemek için işe alma ve işe alma süreçlerini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Adayların bilgi sağlamasını, iş aramasını ve çevrimiçi başvuru yapmasını kolaylaştıran olumlu bir aday deneyimi sağlar.

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