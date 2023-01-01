WebCatalog
Tayo

Tayo

tayohr.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tayo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Özgeçmişleri değil, insan potansiyelini işe alın. TayoHR, işe alım sürecine verimlilik ve adalet getirmek için Yapay Zeka, Analitik ve Otomasyonu kullanan, değer odaklı bir SaaS platformudur. TayoHR, her nitelikli aday için fırsatı demokratikleştirmek amacıyla yapay zekadan yararlanıyor.

Web Sitesi: tayohr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tayo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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