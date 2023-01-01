Özgeçmişleri değil, insan potansiyelini işe alın. TayoHR, işe alım sürecine verimlilik ve adalet getirmek için Yapay Zeka, Analitik ve Otomasyonu kullanan, değer odaklı bir SaaS platformudur. TayoHR, her nitelikli aday için fırsatı demokratikleştirmek amacıyla yapay zekadan yararlanıyor.

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