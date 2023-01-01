WebCatalog
CEIPAL ATS India

CEIPAL ATS India

talenthire.ceipal.in

Web Uygulamasını Kullan

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay Zeka Destekli Yetenek Yönetimi Çözümü. Daha İyi İşe Alım. Daha Fazla İşe Alma. Daha Kolay İşgücü Yönetimi.

Web Sitesi: talenthire.ceipal.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, CEIPAL ATS India ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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