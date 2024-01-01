Pensight

Pensight

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Web Sitesi: pensight.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Pensight çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pensight, çevrimiçi işinizi yönetmenize yardımcı olacak hepsi bir arada bir araçtır. Çok hızlı ve kolay bir şekilde bir vitrin oluşturabilir, seçtiğiniz fiyat karşılığında toplantılar ve Soru-Cevap teklifleri sunabilir, planlamayı yönetebilirsiniz.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: pensight.com

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Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

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wodify.com

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nTask

ntaskmanager.com

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