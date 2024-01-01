Alternatifler - SPEEDA Edge
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
SparkToro
sparktoro.com
Misyonumuz, hedef kitlenize ulaşan web sitelerini, blogları, podcast'leri, sosyal hesapları ve yayınları keşfetmenizi kolaylaştırmaktır.
TechInsights
techinsights.com
Yetkili Yarı İletken ve Mikroelektronik İstihbarat Platformu.
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow, kullanım durumunuz için en iyi bulut altyapısını ve API ürünlerini belirleyerek, her büyük karar için sizi haftalarca süren can sıkıcı analizlerden kurtarır.
teQatlas
teqatlas.com
TeQatlas, bir yandan yatırımcılar için anlaşma oluşturma, yürütme, izleme ve çıkışa kadar tüm yatırım sürecini tamamen entegre etmeyi ve kolaylaştırmayı, diğer yandan girişimciler için farklı aşamalarda tekrarlanan sermaye artırımını kolaylaştırmayı amaçlayan Artırılmış Yatırım İstihbarat Platformu'...
Lumose Marketplace
lumosemarketplace.com
Lumose Marketplace, küçük hukuk firmaları için hazırlanmış bir yazılım, araç ve hizmet karşılaştırma platformudur. Lumose Marketplace'te amaç, avukatlara, müşteri portalı yazılımından avukat yardımcı işe alım hizmetlerine kadar, firmaları için tedarikçi alışverişine en iyi alternatifi sunmaktır. Lum...
EBSCO Information Services
ebsco.com
EBSCO Bilgi Hizmetleri, keşif, dergi ve e-paket hizmetleri, araştırma veritabanları, e-kitaplar, dijital arşivler, sağlık hizmetleri kaynakları, kurumsal kaynaklar, okuyucu danışmanlığı ve daha fazlasını içeren, kurumlara yönelik bilgi kaynaklarının lider sağlayıcısıdır. EBSCO, akademik kurumların, ...
buyr
buyr.com
Buyr.com alışveriş yapmanın yeni yoludur, kullanımı kolaydır ve mağazaya göre değil ürüne göre alışveriş yapmanızı sağlar. Buyr.com size en iyi fiyatları sunmak için patentli bir algoritma geliştirdi. İlk bakışta, buyr.com diğer birçok e-ticaret iş platformuna benzeyebilir; Buyr.com'un diğerlerinde...
Baymard
baymard.com
Baymard Institute size 130.000 saatten fazla büyük ölçekli UX araştırması sunar; hangi tasarımların kullanılabilirlik sorunlarına yol açtığını, "Son Teknoloji" kullanıcı deneyimlerinin nasıl oluşturulacağını ve UX performansınızın sektör lideri sitelerle karşılaştırıldığında nasıl olduğunu ortaya çı...
Batimatech
batimatech.com
Batimatech, misyonu Batimatech'in iş ekosistemi ve kurumlarında yeniliği, işbirliğini, çevikliği ve en iyi dijital çözümlerin entegrasyonunu teşvik etmek olan inşaat, teknoloji ve sürdürülebilirlik topluluğu için katalizör görevi gören kar amacı gütmeyen bir kuruluştur (NPO).
ABI Research
abiresearch.com
ABI Research, dünya çapındaki teknoloji liderlerine, yenilikçilere ve karar vericilere uygulanabilir araştırma ve stratejik rehberlik sağlayan küresel bir teknoloji istihbarat firmasıdır. ABI Research, son pazar şirketlerinin kesişim noktasında benzersiz bir konuma sahiptir ve Başarılı teknoloji uy...
Pangea.ai
pangea.ai
Teknoloji ekiplerinin işe alınması, şirketlerin karşılaşacağı en büyük iş zorluklarından biri olmaya devam ediyor. Pangea.ai, daha hızlı ve basitleştirilmiş işe alım için üst düzeyde denetlenen kalkınma ajanslarını bir araya getirerek, parçalanmış bir yetenek pazarında işe alım zorluklarını çözüyor....
Omdia
omdia.com
Omdia, teknoloji ekosistemindeki noktaları birleştirmenize yardımcı olan küresel bir analist ve danışman liderdir. Omdia'nın teknoloji pazarlarına ilişkin derin bilgisi ve Omdia'nın eyleme dönüştürülebilir öngörüleri bir araya gelerek kuruluşların akıllı büyüme kararları almalarını sağlar.
Nucleus Research
nucleusresearch.com
Nucleus Research vaka bazlı teknoloji araştırmasının tek sağlayıcısıdır. Nucleus Research, Nucleus Research müşterilerinin her gün doğru teknoloji kararlarını almasına olanak tanıyan içgörüleri, karşılaştırmalı değerlendirmeleri ve gerçekleri sunar. Nucleus Research'ün araştırma yaklaşımı, gerçek da...
MyCloudBazaar
mycloudbazaar.com
Mycloudbazaar.com, aynı zamanda paradan tasarruf etmenize de yardımcı olan, türünün en iyisi Bulut Çözümü İş Yazılımı ve Altyapısına yönelik bir Çevrimiçi, Keşif, Öneri ve İşlem Platformudur. MyCloudbazaar, son kullanıcılara, tek oturum açma, birleştirilmiş fatura ve kullanım başına ödeme modeli il...
mTab
mtab.com
mTab, önde gelen veri odaklı kuruluşların güvendiği, ödüllü bir pazar öngörüleri platformudur. mTab platformu, markaların müşterilerini ve rakiplerini daha iyi anlamalarına, kararları güçlendirmelerine ve olağanüstü deneyimler sunmalarına yardımcı olmak için veri kaynaklarını akıcı hikayelere dönüşt...
digitGaps
digitgaps.com
DigiGaps, Fortune Global 500 tarafından tercih edilen ve Forbes Global 2000 ile Global RepTrak 100 tarafından tercih edilen bir ortak olan Kaliforniya merkezli bir küresel pazar istihbarat şirketidir. DijiGaps, kullanıma hazır raporlar biçiminde küresel iş bilgileri, içgörüler ve istihbarat sunar. s...
Constellation Research
constellationr.com
Constellation Research, üstel teknolojilerin erken benimsenmesi yoluyla işlerini dönüştürmek isteyen şirketlere stratejik rehberlik sağlayan, Silikon Vadisi merkezli bir teknoloji araştırma ve danışmanlık firmasıdır.
Clarivate
clarivate.com
Clarivate, lider bir küresel bilgi hizmetleri sağlayıcısıdır. Clarivate, insanları ve kuruluşları, bakış açılarını, işlerini ve dünyamızı dönüştürmek için güvenebilecekleri istihbarata bağlar. Abonelik ve teknoloji tabanlı çözümlerimiz, derin alan uzmanlığıyla birleştirilmiştir ve Akademi ve Devlet,...
CarrierSource
carriersource.io
CarrierSource, kamyon taşımacılığı şirketlerinin çevrimiçi olarak adil bir itibar kazanmaları için oluşturulmuş bir taşıyıcı inceleme web sitesidir; aynı zamanda komisyonculara ve nakliyatçılara, emsal değerlendirmeleriyle inceleme süreçlerinde başka bir katman sağlar. Her aktif taşıyıcının, Carrier...
Appwiki
appwiki.nl
Appwiki, Hollanda'nın bir numaralı yazılım tavsiyesi sitesidir. Serbest meslek sahibi kişilerden, KOBİ girişimcilerinden büyük kurumsal karar vericilere kadar Hollandalı şirketler, iş yazılımlarını keşfedip ondan seçiyor. Bunu Appwiki araştırmasına ve geçmişlerine, kullanıcı incelemelerine ve yazılı...
SaaS Invaders
saasinvaders.com
SaaS Invaders, Startup'lara yönelik SaaS web araçlarının özel satış web sitesidir! Her hafta SaaS Invaders, harika indirimlerle 4 web aracından oluşan bir seçkiyi keşfetmenize yardımcı olur. Sadece ücretsiz olarak kaydolmanız yeterlidir ve ardından çok ilginç fiyatlara sahip, işletmeniz için çok yar...
TechJockey
techjockey.com
Techjockey.com ihtiyaçlarınıza göre doğru yazılımı karşılaştırmanıza ve seçmenize yardımcı olan dünyanın ilk çevrimiçi Yazılım Mağazasıdır. Techjockey.com, yazılım ürün analizi için platformlar arası beceriler ve kaliteyle entegre teknikler konusunda onlarca yıllık uzmanlığa sahip bir BT Ninjaları ...
TradeWheel.com
tradewheel.com
TradeWheel.com, dünya genelinde farklı geçmişlere sahip geniş bir ihracatçı ve üretici yelpazesini ustaca size sunan devasa bir çevrimiçi ticaret platformudur. Tradewheel.com, küresel yatırımcıların sınır ötesi ticareti güçlendirmek için buluşup bir araya geldiği en önde gelen platformdur. Tradewhe...
Experts Exchange
go.experts-exchange.com
Experts Exchange, dünya çapındaki teknoloji profesyonellerinin büyümesine ve başarısına güç veriyor. 4 milyondan fazla teknoloji çözümü içeren Experts Exchange veritabanıyla daha hızlı çözün, araştırılmış makaleler ve videolarla teknoloji becerileri öğrenin ve Experts Exchange'in kapsamlı küresel ağ...
GigaOM
gigaom.com
Gigaom, günümüzün iş adamlarının, dünyamızı kasıp kavuran muazzam teknolojik değişimleri anlamalarına yardımcı oluyor. Gigaom bunu web seminerleri, analizler ve sektör lideri araştırmalar aracılığıyla gerçekleştirir. Aylık 2 milyondan fazla tekil okuyucu, büyük teknoloji kesintilerini ve bunların ya...
Olive
olive.app
Olive ile BT karar verme ve yazılım kaynak bulmanın geleceğini deneyimleyin. Olive, daha iyi kararlar almanıza yardımcı olmak için yapay zekanın gücünü insan uzmanlığıyla birleştiren tek yazılım kaynak platformudur. Olive'in platformu RFx sürecinizi merkezileştirmenize, içgörüler toplamanıza, yanıt...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerin üretkenliği artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü geliştirmesine yardımcı olan, yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitik alanında lider bir küresel sağlayıcıdır. LexisNexis, avukat...
IDC
idc.com
IDC, bilgi teknolojisi, telekomünikasyon ve tüketici teknolojisi pazarlarına yönelik pazar istihbaratı, danışmanlık hizmetleri ve etkinliklerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. IDC, BT profesyonellerinin, şirket yöneticilerinin ve yatırım topluluğunun teknoloji satın alımları ve iş stratejisi konu...
Forrester
forrester.com
Forrester dünyadaki en etkili araştırma ve danışmanlık firmalarından biridir. Forrester, teknoloji, müşteri deneyimi, dijital, pazarlama, satış ve ürün fonksiyonlarındaki liderlerin büyümeyi hızlandırmak için müşteri takıntısını kullanmalarına yardımcı oluyor. Forrester'ın tescilli araştırması, dan...
Gartner
gartner.com
Gartner, önemli girişimler hakkında bilinçli kararlar almaları için küresel teknoloji iş dünyası liderlerine teknoloji araştırmaları sunuyor.
ExpertFile
expertfile.com
ExpertFile, kuruluşların uzmanlık içeriklerini kullanarak potansiyel müşterilerden daha yüksek kalitede gelen etkileşim elde etmelerine yardımcı olan, bulut tabanlı yönetilen bir hizmet ve uzman arama motorudur. ExpertFile'ın çözümü, arama sıralamasını iyileştirmeye, pazar görünürlüğünü artırmaya ya...