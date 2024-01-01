İdeal olarak markalara konseptleri, fikirleri ve mesajları test etmeleri için isteğe bağlı bilgiler sağlayan bir inovasyon platformudur. İdeal olarak kullanan kişiler, yerleşik üretken yapay zekayı kullanarak fırsatları ortaya çıkarabilecek ve harika fikirler geliştirebilecek. İdeal ile daha fazla kişi içgörülere daha sık erişebilir; bu da markalar ve inovasyon ekipleri için büyük değişim anlamına gelecektir

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