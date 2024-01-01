Ideally
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Web Sitesi: goideally.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ideally çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
İdeal olarak markalara konseptleri, fikirleri ve mesajları test etmeleri için isteğe bağlı bilgiler sağlayan bir inovasyon platformudur. İdeal olarak kullanan kişiler, yerleşik üretken yapay zekayı kullanarak fırsatları ortaya çıkarabilecek ve harika fikirler geliştirebilecek. İdeal ile daha fazla kişi içgörülere daha sık erişebilir; bu da markalar ve inovasyon ekipleri için büyük değişim anlamına gelecektir
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Web Sitesi: goideally.com
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