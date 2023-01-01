Prenatal Yoga - Down Dog

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Doğum Öncesi Yoga ile matınıza her geldiğinizde yepyeni bir doğum öncesi yoga uygulamasına sahip olursunuz. Önceden kaydedilmiş videoların aksine, Doğum Öncesi Yoga size aynı yoga rutinini tekrar tekrar yaptırmaz, dolayısıyla bunu hamileliğiniz boyunca sıkılmayacağınız günlük bir sağlıklı yaşam alışkanlığı haline getirebilirsiniz!

Web Sitesi: downdogapp.com

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