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Remind

Remind

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: remind.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Remind çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İster ailelere ulaşıp onlarla etkileşime geçmenin bir yoluna ihtiyacınız olsun, ister paydaşların öğretmesine ve öğrenmesine yardımcı olacak kaynakları paylaşın, Remind okul topluluğunuzla bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: remind.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Remind ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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