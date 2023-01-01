Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Remind çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

İster ailelere ulaşıp onlarla etkileşime geçmenin bir yoluna ihtiyacınız olsun, ister paydaşların öğretmesine ve öğrenmesine yardımcı olacak kaynakları paylaşın, Remind okul topluluğunuzla bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

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