Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

itch.io, çevrimiçi bağımsız oyunları bulmanın, indirmenin ve dağıtmanın basit bir yoludur. İster oyununuzu yüklemek isteyen bir geliştirici olun, ister sadece oynamak için yeni bir şey arayan biri olun, itch.io aradığınız her şeyi kapsar.

Web Sitesi: itch.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, itch.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.