WebCatalog
Google Tech Dev Guide

Google Tech Dev Guide

techdevguide.withgoogle.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İster bilgisayar biliminde yeni olun ister deneyimli bir kodlayıcı olun, Google'ın Teknoloji Geliştirme Kılavuzu'nda size göre bir şeyler var. Teknik becerilerinizi geliştirmek, derslerinizi tamamlamak ve röportajlara hazırlanmak için kullanabileceğiniz, bazıları Google tarafından yapılmış olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan özenle seçilmiş materyaller hazırladık.

Web Sitesi: techdevguide.withgoogle.com

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