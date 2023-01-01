Google Tech Dev Guide

İster bilgisayar biliminde yeni olun ister deneyimli bir kodlayıcı olun, Google'ın Teknoloji Geliştirme Kılavuzu'nda size göre bir şeyler var. Teknik becerilerinizi geliştirmek, derslerinizi tamamlamak ve röportajlara hazırlanmak için kullanabileceğiniz, bazıları Google tarafından yapılmış olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan özenle seçilmiş materyaller hazırladık.

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