WebCatalog
Zenva Academy

Zenva Academy

academy.zenva.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zenva Academy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

🏆 Öğrenin. Kod. Başarmak. 1.000.000 öğrencinin ve geliştiricinin güvendiği Zenva, talep edilen programlama becerileri konusunda birinci sınıf eğitim sunuyor.

Web Sitesi: academy.zenva.com

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