WebCatalog
Zerotomastery

Zerotomastery

zerotomastery.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zerotomastery çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sıkıcı, modası geçmiş eğitimlerle zaman kaybetmeyi bırakın. Talep edilen becerileri öğrenen ve Apple, Google, Amazon, Tesla ve Shopify gibi şirketlerde işe alınan 1.000.000'den fazla öğrenciye katılın.

Web Sitesi: zerotomastery.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zerotomastery ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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