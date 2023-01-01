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freeCodeCamp

freeCodeCamp

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Web Sitesi: freecodecamp.org

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Evde kodlamayı öğrenin. Projeler oluşturun. Sertifikalar kazanın. 2014 yılından bu yana 40.000'den fazla freeCodeCamp.org mezunu Google, Apple, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinde iş buldu.

Web Sitesi: freecodecamp.org

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