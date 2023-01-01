WebCatalog
Cuvette

Cuvette

cuvette.tech

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Cuvette (Q-vet olarak telaffuz edilir), Üniversite öğrencileri ve Erken Mezunların Staj, Yazılım, Yönetim, Medya vb. alanlarda İş bulmasının 1 numaralı yoludur. 300.000'den fazla öğrenci ve 6.000'den fazla şirket Cuvette'e güveniyor.

Web Sitesi: cuvette.tech

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cuvette ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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