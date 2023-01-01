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Rate My Professors

Rate My Professors

ratemyprofessors.com

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Profesörlerimi Değerlendir, üniversite öğrencileri için, üniversite öğrencileri tarafından, eğitimleriyle ilgili önemli kararlar almalarına yardımcı olacak en iyi bilgi kaynağıdır.

Web Sitesi: ratemyprofessors.com

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