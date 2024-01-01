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Rguroo'nun gelişimi, eğitmenlere istatistiksel kavramları öğretmede yardımcı olabilecek ve öğrencilerin rutin hesaplamalar için harcadığı zamanı azaltabilecek bir yazılıma duyulan ihtiyaçtan kaynaklandı. Rguroo'nun tasarımı, Amerikan İstatistik Birliği'nin İstatistik Eğitiminde Değerlendirme ve Öğretim Kılavuzu (GAISE) Üniversite Raporundaki teknoloji önerilerine özel önem vermektedir.

Web Sitesi: rguroo.com

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