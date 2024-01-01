Rguroo

Rguroo

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: rguroo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Rguroo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Rguroo'nun gelişimi, eğitmenlere istatistiksel kavramları öğretmede yardımcı olabilecek ve öğrencilerin rutin hesaplamalar için harcadığı zamanı azaltabilecek bir yazılıma duyulan ihtiyaçtan kaynaklandı. Rguroo'nun tasarımı, Amerikan İstatistik Birliği'nin İstatistik Eğitiminde Değerlendirme ve Öğretim Kılavuzu (GAISE) Üniversite Raporundaki teknoloji önerilerine özel önem vermektedir.
Kategoriler:
Education
Diğer Analiz Yazılımları

Web Sitesi: rguroo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rguroo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Formula Bot

Formula Bot

formulabot.com

ImgCreator

ImgCreator

imgcreator.ai

Healthcheck.io

Healthcheck.io

healthchecks.io

Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

Enverus

Enverus

enverus.com

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

EmailAnalytics

EmailAnalytics

emailanalytics.com

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

Exatom

Exatom

exatom.io

Evocon

Evocon

evocon.com

Astrato

Astrato

astrato.io

PushMetrics

PushMetrics

pushmetrics.io

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Rate My Professors

Rate My Professors

ratemyprofessors.com

College Pulse

College Pulse

collegepulse.com

Udemy

Udemy

udemy.com

Clover Learning

Clover Learning

cloverlearning.com

Yup for Schools

Yup for Schools

yup.com

Writable

Writable

writable.com

U.S. News & World Report

U.S. News & World Report

usnews.com

Inside Higher Ed

Inside Higher Ed

insidehighered.com

Petroka

Petroka

petroka.app

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Flocabulary

Flocabulary

flocabulary.com

FanGraphs

FanGraphs

fangraphs.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası