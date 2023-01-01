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FanGraphs

FanGraphs

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Web Sitesi: fangraphs.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FanGraphs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İstatistiksel analiz, grafikler ve tahminlerle Major League beyzbolu ve Minor League beyzbolu için beyzbol istatistikleri

Web Sitesi: fangraphs.com

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