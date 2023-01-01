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Web Sitesi: udemy.com

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Udemy, Inc., profesyonel yetişkinlere ve öğrencilere yönelik bir Amerikan çevrimiçi öğrenme platformudur. Mayıs 2010'da Eren Bali, Gagan Biyani ve Oktay Çağlar tarafından kuruldu. Ocak 2020 itibarıyla platformda 35 milyondan fazla öğrenci ve 65'ten fazla dilde kurs veren 57.000 eğitmen bulunmaktadır. 400 milyonun üzerinde kursa kayıt oldu. Öğrenciler ve eğitmenler 180'den fazla ülkeden geliyor ve öğrencilerin 2/3'ü ABD dışında bulunuyor. Öğrenciler dersleri büyük ölçüde işle ilgili becerileri geliştirmenin bir yolu olarak alırlar. Bazı kurslar teknik sertifikasyona yönelik kredi üretir. Udemy, şirketlerinin çalışanları için kurslar hazırlamak isteyen kurumsal eğitmenlerin ilgisini çekmek için özel bir çaba harcadı. 2020 itibarıyla web sitesinde 130.000'den fazla kurs bulunmaktadır. Udemy'nin genel merkezi San Francisco, CA'da bulunmaktadır ve ofisleri Denver, CO'dadır; Dublin, İrlanda; Ankara, TR; Sao Paulo, BR; ve Gurgaon, IN.

Web Sitesi: udemy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Udemy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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