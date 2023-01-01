WebCatalog
Unstop

Unstop

unstop.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Unstop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Durdurmayı Durdur (Eski adıyla Dare2Compete) Unstop (resmi olarak Dare2Compete), tüm alanlardaki öğrencilere ve profesyonellere, yeteneklerini sergilemek ve işe alınmak için İnovasyon ve Vaka Mücadeleleri, Hackathon'lar, Sınavlar, İş Simülasyonları vb. gibi entelektüel oyunlaştırılmış katılımlara katılarak ve rekabet ederek enstitüler ve şirketlerle etkileşim kurma fırsatları sunar. , tanındı ve ödüllendirildi.

Web Sitesi: unstop.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Unstop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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