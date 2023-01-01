Durdurmayı Durdur (Eski adıyla Dare2Compete) Unstop (resmi olarak Dare2Compete), tüm alanlardaki öğrencilere ve profesyonellere, yeteneklerini sergilemek ve işe alınmak için İnovasyon ve Vaka Mücadeleleri, Hackathon'lar, Sınavlar, İş Simülasyonları vb. gibi entelektüel oyunlaştırılmış katılımlara katılarak ve rekabet ederek enstitüler ve şirketlerle etkileşim kurma fırsatları sunar. , tanındı ve ödüllendirildi.

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