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CodinGame

CodinGame

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Web Sitesi: codingame.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CodinGame çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CodinGame, programcılara yönelik, en yeni programlama konularıyla oynayabileceğiniz, mücadeleye dayalı bir eğitim platformudur. Oyunları çözün, yapay zeka botlarını kodlayın, meslektaşlarınızdan öğrenin, eğlenin.

Web Sitesi: codingame.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CodinGame ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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