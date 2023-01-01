Defend the Web, öğrenebileceğiniz ve becerilerinizi geliştirebileceğiniz etkileşimli bir güvenlik platformudur. 60'tan fazla hackleme seviyemizin tamamını deneyin ve tamamlayın.

Web Sitesi: defendtheweb.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Defend the Web ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.