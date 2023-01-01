WebCatalog
Career Karma

Career Karma

careerkarma.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Career Karma çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sizin için en iyi iş eğitimi programını bulmak için eğitim kampları hakkında bilgi edinin, sorular sorun ve yorumları okuyun. Teknoloji kariyerinizi hızlandırmak için meslektaşlarınız, koçlarınız ve mentorlarınızla bağlantı kurun.

Web Sitesi: careerkarma.com

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