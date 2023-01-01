Satrancı Kendi Yolunuzla Öğrenin. Aimchess, antrenmanı eğlenceli ve kolay hale getirmek için benzersiz analizleri kişiselleştirilmiş derslerle (oyunlarınızdan oluşturulan!) birleştirerek sizin gibi satranç oyuncularının daha hızlı gelişmesine yardımcı olur. Bir sonraki seviye analiz ve odaklanmış eğitim ile Satrancınızı geliştirin. “Neden kaybediyorum?” gibi sorulara veda edin. veya “Ne üzerinde çalışmalıyım?” Satrancı geliştirme yolculuğunuzun bir sonraki aşamasında size rehberlik edelim! Chess.com, Chess24 veya Lichess gibi favori çevrimiçi satranç platformlarınızdan herhangi biriyle bağlantı kurabilen özel, ayrıntılı analitik araç paketimizle, benzersiz bir Kişiselleştirilmiş Çalışma Planı ve kendi oyunlarınıza dayalı hedeflenen eğitim seçenekleri geliştirebiliriz. Aimchess ile satrancınızı her zamankinden daha hızlı ilerletebilirsiniz.

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