Better Dwelling

Better Dwelling

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Web Sitesi: betterdwelling.com

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Better Dwelling, Kanada'nın en büyük bağımsız konut haber kaynağı olup, çok kısa sürede elde ettiğimiz bir ayrıcalıktır. Y kuşağının hepimizi etkileyen konutla ilgili karmaşık sorunları anlamasına yardımcı olmak için dengeli, veriye dayalı bir bakış açısı sunuyoruz. Oldukça genç olmamıza rağmen okuyucu sayımız hızla arttı ve bu da Kanada'da veri odaklı gazeteciliğe ihtiyaç olduğunu kanıtladı.

Web Sitesi: betterdwelling.com

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