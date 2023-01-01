WebCatalog

Squarespace

Squarespace

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: squarespace.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Squarespace çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Squarespace, Inc., merkezi New York'ta bulunan özel bir Amerikan şirketidir. Web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlar ve kullanıcıların önceden oluşturulmuş web sitesi şablonlarını ve sürükle ve bırak öğelerini kullanarak web sayfaları oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. 2004 yılında Anthony Casalena, Maryland Üniversitesi'nde okurken bir blog barındırma hizmeti olarak Squarespace'i kurdu. Gelirinin 1 milyon dolara ulaştığı 2006 yılına kadar tek çalışanıydı. Şirket, 2010 yılında 30 çalışandan 2015 yılında 550 çalışana yükseldi. 2014 yılına gelindiğinde toplam 78,5 milyon dolarlık risk sermayesi topladı; eklenen e-ticaret araçları, alan adı hizmetleri ve analizler; ve kodlama arka ucunu sürükle ve bırak özellikleriyle değiştirdi.

Web Sitesi: squarespace.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Squarespace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

Lever

Lever

lever.co

Genius

Genius

genius.com

WebWave

WebWave

webwave.me

TuneIn

TuneIn

tunein.com

Voxer

Voxer

voxer.com

Lucidchart

Lucidchart

lucidchart.com

Alipay

Alipay

alipay.com

SeedProd

SeedProd

seedprod.com

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası