Squarespace, Inc., merkezi New York'ta bulunan özel bir Amerikan şirketidir. Web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlar ve kullanıcıların önceden oluşturulmuş web sitesi şablonlarını ve sürükle ve bırak öğelerini kullanarak web sayfaları oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. 2004 yılında Anthony Casalena, Maryland Üniversitesi'nde okurken bir blog barındırma hizmeti olarak Squarespace'i kurdu. Gelirinin 1 milyon dolara ulaştığı 2006 yılına kadar tek çalışanıydı. Şirket, 2010 yılında 30 çalışandan 2015 yılında 550 çalışana yükseldi. 2014 yılına gelindiğinde toplam 78,5 milyon dolarlık risk sermayesi topladı; eklenen e-ticaret araçları, alan adı hizmetleri ve analizler; ve kodlama arka ucunu sürükle ve bırak özellikleriyle değiştirdi.

Web Sitesi: squarespace.com

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