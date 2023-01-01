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Product Hunt

Product Hunt

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Web Sitesi: producthunt.com

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Product Hunt, kullanıcıların yeni ürünleri paylaşmasına ve keşfetmesine olanak tanıyan bir Amerikan web sitesidir. Kasım 2013'te Ryan Hoover tarafından kurulan site, Y Combinator tarafından destekleniyor. Kullanıcılar günlere göre doğrusal biçimde listelenen ürünleri gönderir. Sitede Hacker News veya Reddit'e benzer bir yorum sistemi ve oylama sistemi bulunmaktadır. En çok oyu alan ürünler her gün listenin en üstüne çıkıyor. Ürünler dört kategoriye ayrılmıştır; teknoloji ürünleri (web uygulamaları, mobil uygulamalar, donanım ürünleri vb.), oyunlar (PC, web, mobil uygulamalar), kitaplar ve podcast'ler. Gönderim için yalnızca bir ürün başlığı, URL ve kısa açıklama gerekir. Hoover'a göre 2016 yılı itibarıyla web sitesi, 50.000 şirkette 100 milyondan fazla ürünün keşfedilmesine yol açtı. Site ayrıca, öne çıkan bir koleksiyonun yanı sıra dünün en iyi teknoloji "avlarını" (ürünlerini) gönderen günlük bir e-posta listesi de içeriyor . Oyunlar ve kitaplar için özetin bir sürümü de mevcuttur. Product Hunt ayrıca iOS uygulaması, macOS uygulaması, Android uygulaması ve Google Chrome uzantısı olarak da mevcuttur. Şirketin genel merkezi San Francisco'dadır. Kasım 2016'da AngelList, Product Hunt'ı 20 milyon dolara satın aldı.

Web Sitesi: producthunt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Product Hunt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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