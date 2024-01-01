Prompt Hunt, kullanıcıların yapay zeka teknolojisini kullanarak sanat eserleri oluşturmasına, keşfetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir yapay zeka sanat platformudur. Stable Diffusion, DALLE ve Midjourney dahil olmak üzere bir dizi AI modelini içerir. Sanatçılara ve yaratıcılara yönelik platform, hızlı ve basitleştirilmiş bir sanat yaratma süreci sunuyor. Prompt Hunt'ın önemli bir özelliği, etkileyici kontrol ve ayrıntılarla hızlı bir şekilde yüksek kaliteli görseller oluşturmak için kullanılan gelişmiş yapay zeka modeli Chroma'dır. Prompt Hunt, varlıkların tutarlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olacak bir bilgi istemi şablonları koleksiyonu içerir. Kullanıcılar ayrıca bu şablonları oluşturabilir, değiştirebilir ve paylaşabilir, böylece işbirliğine dayalı sanat yaratımı geliştirilebilir. Optimum kullanıcı rahatlığı için tasarlanan platformda sürükle ve bırak tarzı seçici bulunur ve gizlilik modu, sanatçıların eserlerini oluşturma süreci boyunca gizli tutmasına olanak tanır. Platform, 3D'den logolara, fotoğraftan piksel sanatına kadar çeşitli sanat kategorilerini destekleyerek keşif ve yaratım için geniş bir yelpaze sunuyor. Erişilebilirliği artırmak ve yeni başlayanlara yardımcı olmak için platformda çeşitli eğitimler kullanıma sunuldu. Sadeliğine rağmen, Prompt Hunt aynı zamanda daha usta kullanıcılar veya 'hızlı mühendisler' için verimlilik sunar, böylece çok çeşitli kullanıcı becerilerine uyum sağlar. Son olarak kullanıcılar ihtiyaçlarına göre farklı fiyatlandırma planları seçebiliyor, bu da kullanım ve maliyet açısından esneklik sağlıyor.

Web Sitesi: prompthunt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Prompt Hunt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.