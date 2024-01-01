IO River

IO River

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Web Sitesi: ioriver.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde IO River çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

IO River, çoklu CDN platformlarına geçişi sorunsuz hale getirerek müşterilerin verimli çalışmasına ve optimum performansa, güvenilirliğe ve maliyete ulaşmasına olanak tanır. biz buna "Sanal Kenar" adını veriyoruz; birden fazla CDN platformunun üstünde, trafik üzerinde sıfır yük oluşturan, satıcıdan bağımsız bir katman. IO River, çevrimiçi hizmetlerin güvenilirliğini, performansını ve maliyetini artırmak için mevcut uç platformların üzerinde birleşik bir güvenlik, trafik kontrolü ve sunucusuz bilgi işlem hizmetleri katmanı olan "Sanal Kenar"ı sunar.

Web Sitesi: ioriver.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, IO River ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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