Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

IO River, çoklu CDN platformlarına geçişi sorunsuz hale getirerek müşterilerin verimli çalışmasına ve optimum performansa, güvenilirliğe ve maliyete ulaşmasına olanak tanır. biz buna "Sanal Kenar" adını veriyoruz; birden fazla CDN platformunun üstünde, trafik üzerinde sıfır yük oluşturan, satıcıdan bağımsız bir katman. IO River, çevrimiçi hizmetlerin güvenilirliğini, performansını ve maliyetini artırmak için mevcut uç platformların üzerinde birleşik bir güvenlik, trafik kontrolü ve sunucusuz bilgi işlem hizmetleri katmanı olan "Sanal Kenar"ı sunar.

Web Sitesi: ioriver.io

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