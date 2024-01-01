Yapay zeka için sunucusuz GPU altyapısı. Makine öğrenimi modellerini bulutta ölçeklenebilir ve performanslı bir şekilde çalıştırın. Yalnızca kullandığınız kadar ödeyin. Cerebrium, makine öğrenimi modellerini 5 saniyeden kısa soğuk başlatma süreleriyle sunucusuz GPU'lara dağıtmaya yönelik bir platformdur. Müşteriler, geleneksel bulut sağlayıcılarını kullanmaya kıyasla genellikle %40 oranında maliyet tasarrufu elde ediyor ve minimum mühendislik masrafıyla modelleri dakikada 10 binden fazla isteğe ölçeklendirebiliyor. Kodunuzu Python'a yazmanız yeterlidir; Cerebrium tüm altyapı ve ölçeklendirmeyle ilgilenir. Cerebrium, Twilio, Rudderstack, Matterport ve daha birçok şirket ve mühendis tarafından kullanılıyor.

Web Sitesi: cerebrium.ai

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