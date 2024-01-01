Cerebrium

Cerebrium

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Web Sitesi: cerebrium.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cerebrium çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yapay zeka için sunucusuz GPU altyapısı. Makine öğrenimi modellerini bulutta ölçeklenebilir ve performanslı bir şekilde çalıştırın. Yalnızca kullandığınız kadar ödeyin. Cerebrium, makine öğrenimi modellerini 5 saniyeden kısa soğuk başlatma süreleriyle sunucusuz GPU'lara dağıtmaya yönelik bir platformdur. Müşteriler, geleneksel bulut sağlayıcılarını kullanmaya kıyasla genellikle %40 oranında maliyet tasarrufu elde ediyor ve minimum mühendislik masrafıyla modelleri dakikada 10 binden fazla isteğe ölçeklendirebiliyor. Kodunuzu Python'a yazmanız yeterlidir; Cerebrium tüm altyapı ve ölçeklendirmeyle ilgilenir. Cerebrium, Twilio, Rudderstack, Matterport ve daha birçok şirket ve mühendis tarafından kullanılıyor.

Web Sitesi: cerebrium.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cerebrium ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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